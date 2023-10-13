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15:16, 13 октября 2023Моя страна

В Татарстане представят передвижную выставку из музея-заповедника «Царское Село»

В Казани откроется передвижная выставка «Рожденные дважды»

Фото: Vyacheslav Kirillin / Wikimedia

В Казани представят передвижную выставку «Рожденные дважды» из музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что экспозиция откроется 15 октября и будет длиться до 3 декабря. Проект рассказывает о том, каким был дворцово-парковый ансамбль в годы Великой Отечественной войны. Жители и гости столицы Татарстана увидят акварель, графику и рукописные материалы Леонида Хижинского, Нины Веселовой, Юрия Тулина и других художников.

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«Произведения дополнят подлинные фрагменты отделки дворцов и павильонов — их собирали на развалинах и сохранили для восстановительных работ, — говорится в сообщении. — Всего на выставке представят около сотни экспонатов».

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.

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    Фариза Бацазова
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