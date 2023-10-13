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19:15, 13 октября 2023Культура

Вайкуле назвала присвоение звания «Примадонны» Пугачевой безвкусным

Лайма Вайкуле назвала безвкусным присвоение звания «Примадонны» Алле Пугачевой
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле высмеяла титулы звезд, которые они сами себе присваивают. Об этом сообщает Woman.ru.

Исполнительница раскритиковала титул «Примадонны», собственноручно присвоенный эстрадной певице Алле Пугачевой, а также звание «Императрицы», которое есть у артистки Ирины Аллегровой.

«У нас не было отношений с Ириной (Аллегровой — прим. "Ленты.ру"). Вот она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище ''Императрицы'', потому что у Аллы Борисовны уже была ''Примадонна''. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», — поделилась мнением Вайкуле.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил о том, что Пугачеву невозможно простить из-за ее предательства.

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    Анастасия Астахова
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