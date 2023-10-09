Соседов заявил о невозможности простить Пугачеву из-за ее предательства

Критик Соседов заявил, что Аллу Пугачеву нельзя простить за ее предательство

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил о том, что эстрадную певицу Аллу Пугачеву невозможно простить из-за ее предательства. Об этом он сообщил в интервью журналистке Лауре Джугелии, ролик вышел на YouTube.

Соседов заявил, что артистка плюнула на страну, которая дала ей все — славу, деньги и успех. «Ты без этой страны никто и ничто, а потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали той, кем ты стала, рабами и холопами. Это прощать нельзя. И это непростительно. Никому нельзя [прощать], а ей особенно», — отметил критик.

Герой интервью предположил, что Пугачева ведет себя так из-за отсутствия воспитания и культуры, которые ранее перекрывались талантом, хорошими песнями и энергией. «Вся эта вульгарность осталась — и мы ее увидели. Печально. Это печально для нее в первую очередь», — резюмировал Соседов.

В феврале прошлого года исполнительница вместе с супругом и младшими детьми переехала жить в Израиль.

Ранее похожих на российскую исполнительницу Аллу Пугачеву и ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) людей заметили в аэропорту Израиля.