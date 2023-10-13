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18:27, 13 октября 2023Мир

Во Франции задержали еще одного человека с ножом у входа в школу

BFMTV: полиция Франции задержала человека с ножом у входа в школу в коммуне Лимэ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французская полиция задержала еще одного вооруженного ножом человека у входа в школу в коммуне Лимэ департамента Ивлин. Об этом сообщает BFMTV.

Молодой мужчина был замечен выходящим из молитвенной комнаты с кухонным ножом. Он был проверен и взят под стражу сотрудниками полиции за «ношение оружия категории D». В данную категорию входит не только огнестрельное, но и холодное оружие, слезоточивый газ, луки, арбалеты и электрошокеры.

Нарушителя арестовали перед входом в местную школу. Сообщается, что он был известен полиции своей склонностью к радикальной исламской идеологии.

Ранее на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Сообщается, что молодой человек 2003 года рождения был бывшим учеником этой школы и напал на учителя французского языка, который не смог выжить, однако школьники в ходе нападения не пострадали.

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    Дарья Балацкая
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