ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков заявил, что окраины двух белгородских сел попали под обстрел ВСУ

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два населенных пункта Белгородской области. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что атакованы были окраины сел Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. Никто из местных жителей не пострадал.

Снарядом была повреждена линия электропередачи, частично нет света в населенных пунктах Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка.

В Минобороны позже уточнили, что 13 октября около 13:15 силами противовоздушной обороны была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России с применением двух БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что оба украинских беспилотника перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей.