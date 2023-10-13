Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 13 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков заявил, что окраины двух белгородских сел попали под обстрел ВСУ

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два населенных пункта Белгородской области. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что атакованы были окраины сел Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. Никто из местных жителей не пострадал.

Снарядом была повреждена линия электропередачи, частично нет света в населенных пунктах Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка.

В Минобороны позже уточнили, что 13 октября около 13:15 силами противовоздушной обороны была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России с применением двух БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что оба украинских беспилотника перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

    Москвичам с инвалидностью помогут находить работу по-новому

    Российские военные отразили 46 атак ВСУ за неделю на одном направлении

    Минобороны отчиталось о восьми групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

    Российские войска уничтожили беспилотный катер ВСУ в Черном море

    ВСУ попытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона

    «Ручей дерьма» в российском городе попал на видео

    В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы

    Стало известно об экстренной посадке вылетевшего из Москвы самолета

    В Пентагоне назвали способ добиться стабильного мира на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости