Залужный провел разговор с главой Генштаба США

Главком ВСУ Залужный обсудил ситуацию на фронте с главой Генштаба США Брауном

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной ситуацией на фронте, шагами в обороне и наступлении», — говорится в сообщении.

Залужный также проинформировал главу Генштаба США об активизации действий Российской армии на нескольких направлениях и обсудил в ним вопрос предоставления военной помощи Украине.

По его словам, ВСУ нуждаются в средствах противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийских системах и снарядах. «Отдельно остановились на вопросе подготовки наших военнослужащих», — сообщил украинский генерал.

Ранее сенат США утвердил командующего Военно-воздушными силами (ВВС) генерала Брауна на пост главы Комитета начальников штабов. Его кандидатуру выдвинул президент Джо Байден.

