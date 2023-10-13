Зеленский встретился с премьером Нидерландов Рютте в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

По словам украинского лидера, во время встречи они обсудили глобальные вопросы безопасности, в частности — дальнейшие шаги, касающиеся коалиции по отправке Киеву американских истребителей F-16. Кроме того, он указал на то, что у Нидерландов «есть новое решение» по усилению украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский добавил, что с Рютте он также обсудил ужесточение санкций против России. «Для нас важно, чтобы замороженные российские активы были направлены, в частности, на восстановление Украины», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел в Одессе совещание с властями региона, военным руководством и руководителями силовых структур. Во время него он обсудил с ними усиление системы ПВО для защиты портовой и энергетической инфраструктуры, а также подготовку к отопительному сезону.