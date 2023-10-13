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17:59, 13 октября 2023Бывший СССР

Зеленский провел совещание с военными в Одессе

Президент Зеленский обсудил с украинскими военными в Одессе усиление системы ПВО

Кадр: Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Одессе совещание с властями региона, военным руководством и руководителями силовых структур. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время совещания подробно обсуждалось усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты портовой и энергетической инфраструктуры на юге республики, а также подготовка к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен совершить «визит солидарности» в Израиль. Отмечалось, что поездка еще не запланирована, однако первые контакты между администрациями двух государств уже есть.

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    Алевтина Запольская
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