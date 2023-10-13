Зеленский провел совещание с военными в Одессе

Президент Зеленский обсудил с украинскими военными в Одессе усиление системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Одессе совещание с властями региона, военным руководством и руководителями силовых структур. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время совещания подробно обсуждалось усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты портовой и энергетической инфраструктуры на юге республики, а также подготовка к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен совершить «визит солидарности» в Израиль. Отмечалось, что поездка еще не запланирована, однако первые контакты между администрациями двух государств уже есть.