Зеленский провел совещание с военными в Одессе
Президент Зеленский обсудил с украинскими военными в Одессе усиление системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Одессе совещание с властями региона, военным руководством и руководителями силовых структур. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, во время совещания подробно обсуждалось усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты портовой и энергетической инфраструктуры на юге республики, а также подготовка к отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен совершить «визит солидарности» в Израиль. Отмечалось, что поездка еще не запланирована, однако первые контакты между администрациями двух государств уже есть.