Американских моряков второй раз поздравили фотографией российского флота

Телеканал FOX Baltimore поздравил моряков США с днем ВМС фотографией флота РФ

Американских моряков второй раз за день поздравили с днем Военно-морских сил США фотографией с изображением российского флота. Публикацию разместил телеканал FOX Baltimore в соцсети X.

Журналисты поздравили флот с 248-м днем рождения и поблагодарили моряков за службу. Они проиллюстрировали публикацию снимком с кораблями Тихоокеанского флота.

На ошибку обратил внимание обозреватель газеты Politico в сфере обороны Дэвид Браун. «Это русские», — уточнил он.

Ранее 14 октября конгрессмен Кори Миллс в соцсети X поздравил американских моряков, приложив к твиту изображение российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». После того как политику указали на ошибку, тот удалил кадр.

