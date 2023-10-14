Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:57, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Конгрессмен поздравил флот США открыткой с убийцей американских авианосцев

Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблем
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Конгрессмен Кори Миллс в соцсети X поздравил американских моряков, приложив к твиту изображение российского корабля.

«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <...> защищающего наши моря и нашу свободу», — подписал он фото, на котором изображен флагман Северного флота ВМФ России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». После того, как политику указали на ошибку, тот удалил кадр.

В 2019 году еще один американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст также поздравил ВМС США с годовщиной основания, разместив твит с «Петром Великим». При этом на фото отчетливо виднелся военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне — прим. «Ленты.ру»).

В 2018 году The National Interest представило рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России. Первое место в списке журналисты присудили «Петру Великому», предназначенному для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцев гонят в мясорубку». Кто стоит за провалом контрнаступления ВСУ?

    Махачев назвал величайшего бойца в легком весе в истории ММА

    Конгрессмен поздравил флот США открыткой с убийцей американских авианосцев

    Российские десантники уничтожили дроном украинскую пехоту

    Тысячи людей вышли в Нью-Йорке в поддержку Палестины

    Назван главный модный тренд довоенной Москвы

    Найден метод уменьшить вероятность отторжения ксеноорганов

    В палестино-израильском конфликте увидели угрозу для мировой экономики

    Американские истребители прибыли на Ближний Восток

    В Германии призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости