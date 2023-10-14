Конгрессмен поздравил флот США открыткой с убийцей американских авианосцев

Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблем

Конгрессмен Кори Миллс в соцсети X поздравил американских моряков, приложив к твиту изображение российского корабля.

«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <...> защищающего наши моря и нашу свободу», — подписал он фото, на котором изображен флагман Северного флота ВМФ России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». После того, как политику указали на ошибку, тот удалил кадр.

В 2019 году еще один американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст также поздравил ВМС США с годовщиной основания, разместив твит с «Петром Великим». При этом на фото отчетливо виднелся военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне — прим. «Ленты.ру»).

В 2018 году The National Interest представило рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России. Первое место в списке журналисты присудили «Петру Великому», предназначенному для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».