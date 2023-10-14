При атаке беспилотников в Краснодарском крае никто не пострадал

Мэр Сочи Копайгородский: при атаке БПЛА ВСУ никто не пострадал, разрушений нет

В результате падения украинских дронов у побережья Краснодарского края никто не пострадал, сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений также нет. Градоначальник добавил, что аэропорт в городе работает в штатном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. «Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно», — заключил он.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Инцидент произошел около 07:10 по московскому времени.