ЕК решила уговорить G7 передать Украине российские активы

ЕК добивается от G7 решения о финансировании Украины из российских активов

Еврокомиссия (ЕК) решила уговорить страны «Большой семерки» (G7) вместе финансировать Украину из доходов от замороженных российских активов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) написал первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

«Поддержка глобальных партнеров жизненно необходима для Украины. Она должна дополняться использованием доходов от замороженных российских активов, Евросоюз работает над совместным подходом с "Группой семи"», — обозначил политик позицию ЕК по поводу возможного решения о финансирования Украины.

В данный момент Еврокомиссия передает стране около 1,5 миллиарда евро в месяц для покрытия текущих расходов бюджета.

Ранее сообщалось, что российские активы в юрисдикциях стран «Большой семерки» (G7) заморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Речь идет об активах на сумму в 280 миллиардов долларов.