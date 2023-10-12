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20:13, 12 октября 2023Экономика

Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

Активы РФ в юрисдикции стран G7 будут заморожены до выплат Украине компенсаций

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские активы в юрисдикциях стран «Большой семерки» (G7) заморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, речь идет об активах на сумму в 280 миллиардов долларов. Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки заявил, что страны «Большой семерки» будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, в том числе — помогут в восстановлении страны. Судзуки отметил, что в переговорах министров финансов и глав Центробанков стран G7 принял участие глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Ранее стало известно, что чиновники из США стали активнее убеждать западные правительства изъять замороженные резервы российского Центрального банка. Стремление конфисковать сотни миллиардов долларов усиливается по мере того, как власти сталкиваются с препятствиями в использовании для помощи Украине средств налогоплательщиков.

В свою очередь ЕС планирует зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. Более половины средств приходится на наличные и находится на депозитах, прочие активы приходятся на ценные бумаги. В первом квартале 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 1750 миллионов евро.

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    Варвара Кошечкина
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