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18:12, 14 октября 2023Из жизни

Рыбак выловил крупного кижуча и побил 53-летний рекорд

Мужчина из США поймал кижуча весом 4,9 кг и побил 53-летний рекорд штата

Фото: Isaac Chou / Unsplash

В США житель Миннесоты поймал кижуча весом 4,9 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает UPI.

В департаменте природных ресурсов Миннесоты заявили, что 53-летний рекорд побил Дэвид Сичош во время рыбалки на озере Верхнее 4 сентября. Предыдущий высшее достижение Миннесоты было установлено в 1970 году.

Мужчина рассказал, что его жена Крис Скай первой заметила, что на удочку что-то попалось. Он сразу же схватил удочку, и через некоторое время выловил крупного кижуча. «По реакции капитана я сразу понял, что у нас тут действительно большая рыба», — поделился воспоминаниями рыбак.

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Улов Сичоша доставили в город Дулут, где рекорд был официально подтвержден специалистами.

Ранее сообщалось, что житель США поймал алеутского морского окуня длиной более метра и случайно установил новый рекорд штата Аляска. Новое достижение установил 28 июля Кит Деграфф, который отправился порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и несколькими приятелями.

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    Никита Савин
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