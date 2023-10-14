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11:22, 14 октября 2023Мир

Франция мобилизует тысячи силовиков после атаки мужчины на школу

BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч силовиков после нападения на школу в Аррасе

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать в стране до семи тысяч бойцов Sentinelle (силы, участвующие в антитеррористических операциях) после нападения мужчины с ножом на школу в Аррасе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Телеканал цитирует заявление Елисейского дворца. В нем говорится, что силы Sentinelle будут развернуты к вечеру понедельника, 16 октября, и будут задействованы до дальнейшего уведомления. Во Франции уже действует максимальный уровень террористической угрозы.

13 октября на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. По словам источника в полиции, мужчина 2003 года рождения — бывший ученик этой школы, он напал на учителя французского языка, который после этого не выжил. Еще один педагог попал в реанимацию, а охранник получил ножевые ранения.

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    Варвара Кошечкина
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