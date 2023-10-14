Матвиенко заявила о возможном выходе России из ПАЧЭС

Председатель Совфеда Матвиенко: Россия может выйти из ПАЧЭС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может поднять вопрос о выходе из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко сказала, что организация создавалась как инструмент расширения экономического и гуманитарного взаимодействия и выполняла свои функции, однако теперь превратилась в «непонятную политизированную структуру». Это заявление спикер Совфеда сделала на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, прошедшей в рамках «Парламентской двадцатки».

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — назвала Валентина Матвиенко причину возможного выхода России из ПАЧЭС.

На 61-й Генассамблее ПАЧЭС в Анкаре в мае на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого напал украинский депутат Александр Мариковский. Позже спикер парламента Турции Мустафа Шентоп принес российской делегации извинения.