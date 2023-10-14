Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:17, 14 октября 2023Россия

Минюст признал иноагентом журналистку Ольгу Романову

Минюст России признал журналистку Ольгу Романову иноагентом

Фото: Страница Ольги Романовой в соцсетях

Минюст России внес в реестр иностранных агентов 12 человек, включая журналистку и основательницу фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольгу Романову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для внесения ее в список стало «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Также, утверждает Минюст, Романова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, получала поддержку со стороны иностранного источника.

В тот же список иноагентов был включен бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. По заявлению Минюста, он негативно высказывался в отношении специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Волобуев «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Сейчас реестр иностранных агентов состоит из 697 записей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о попавших в «мясорубку» украинцах

    Определены районы Москвы с максимальным приростом цен на «первички»

    Украинские солдаты пожаловались на оружие России

    Минюст признал иноагентом журналистку Ольгу Романову

    В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск

    В МИД предупредили США о заблуждении относительно России

    В Швеции обеспокоились способностью Путина «все отключить»

    Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

    Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше

    Экс-аналитик ЦРУ рассмеялся над решением Пентагона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости