Минюст признал иноагентом журналистку Ольгу Романову

Минюст России признал журналистку Ольгу Романову иноагентом

Минюст России внес в реестр иностранных агентов 12 человек, включая журналистку и основательницу фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольгу Романову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для внесения ее в список стало «участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Также, утверждает Минюст, Романова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, получала поддержку со стороны иностранного источника.

В тот же список иноагентов был включен бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. По заявлению Минюста, он негативно высказывался в отношении специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Волобуев «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Сейчас реестр иностранных агентов состоит из 697 записей.