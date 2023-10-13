Минюст расширил реестр иноагентов на 12 человек

Минюст внес бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева в реестр иноагентов

Минюст России расширил реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень внесены 12 человек. Среди прочих, в нем оказался бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. По заявлению Минюста, он негативно высказывался в отношении специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Волобуев «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

В сентябре Савеловский районный суд Москвы повторно оштрафовал бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (включен Минюстом России в реестр иноагентов) за нарушение правил деятельности иноагента, признав виновным по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. В августе тот же суд уже штрафовал Аскерова за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда экс-знатока также обязали выплатить 40 тысяч рублей.