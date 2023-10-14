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11:25, 14 октября 2023Мир

Неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России

Mash: неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, инцидент произошел около 11:00 по московскому времени в четверг, 12 октября, недалеко от Мурманска.

Средства обнаружения фиксировали цель на высоте от 900 до 3,2 тысячи метров, она следовала на скорости около 340 километров в час. Однако в течение получаса объект покинул воздушное пространство России.

4 октября два стратегических самолета-разведчика НАТО уже нарушали воздушную границу России в том же районе. Первым был Boeing RC-135 ВВС США, вторым оказался патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon королевских ВВС Норвегии.

В августе российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский Poseidon у северных границ страны.

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