Назван процент не понимающих украинский язык детей в детсадах Киева

20 % детей в детских садах Киева почти не понимают украинский язык

Только 15 процентов детей в детсадах Киева понимают украинский язык и активно разговаривают на нем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди них украинской общественной организацией «Общий язык», сообщает портал Texty.org.ua.

По словам основателя организации Андрея Ковалева, 20 процентов принявших участие в исследовании детей почти не понимают украинский язык. Он заявил, что они способны воспринимать информацию на госязыке контекстуально, однако знание лексики у них «близко к нулю». «Ребенок не может назвать слова "облако", "потолок", "пол"», — пояснил Ковалев.