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16:06, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине усилят контроль над Одессой из-за русского языка

Омбудсмен Креминь: Одесса нуждается в усиленном контроле из-за русского языка

Фото: Nacho Doce / Reuters

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь намерен усилить контроль над Одессой из-за размещения в городе наружной рекламы и информационных табличек на русском языке. Об этом омбудсмен сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Одесса «нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства», ситуацию может улучшить только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами, ответственными за сферу рекламы, услуг и торговли.

Креминь отметил, что продолжает фиксировать факты размещения в городе вывесок и табличек на негосударственном языке. В связи с этим он призвал мэра Одессы Геннадия Труханова утвердить городскую языковую программу, которая, в частности, обеспечивала бы соблюдение норм законодательства. «Расположенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована», — заключил он.

21 сентября национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» со строчной буквы. Новая норма написания распространяется на использование слов в неофициальных документах.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству.

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