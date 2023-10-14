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21:22, 14 октября 2023Мир

Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

Премьер Израиля Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве. Отмечается, что политик «проводит оценку положения в области безопасности вместе с министром обороны Йоавом Галлантом, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром Бенни Ганцем».

Также в совещании приняли участие начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

Ранее руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби заявил, что Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из сектора Газа. Признав, что Израиль провалил миссию по предупреждению атаки, Хагенби добавил, что страна совершила большую ошибку, поверив в то, что боевики получили урок.

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    Марина Совина
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