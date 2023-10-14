В Израиле заявили о провале миссии по предупреждению атаки из Газы

Глава Совбеза Хагенби: Израиль не справился с предупреждением атаки ХАМАС

Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из сектора Газа, заявил руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби. Его цитирует ТАСС.

Признав, что Израиль провалил миссию по предупреждению атаки, Хагенби добавил, что страна совершила большую ошибку, поверив в то, что боевики получили урок.

«Мы верили в то, что ХАМАС получило урок [в ходе предыдущих израильских военных операций в палестинском анклаве]», — отметил он.

Ранее стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране, военнослужащие готовы к проведению следующих этапов военных действий с упором на наземную операцию.