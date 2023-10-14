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19:49, 14 октября 2023Мир

В Израиле заявили о провале миссии по предупреждению атаки из Газы

Глава Совбеза Хагенби: Израиль не справился с предупреждением атаки ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из сектора Газа, заявил руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби. Его цитирует ТАСС.

Признав, что Израиль провалил миссию по предупреждению атаки, Хагенби добавил, что страна совершила большую ошибку, поверив в то, что боевики получили урок.

«Мы верили в то, что ХАМАС получило урок [в ходе предыдущих израильских военных операций в палестинском анклаве]», — отметил он.

Ранее стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране, военнослужащие готовы к проведению следующих этапов военных действий с упором на наземную операцию.

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    Варвара Кошечкина
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