Подразделения ЦАХАЛ приготовились к проведению наземной операции в Газе
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране, военнослужащие готовы к проведению следующих этапов военных действий с упором на наземную операцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщает ТАСС.
«Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий [против ХАМАС в секторе Газа] с упором на масштабную наземную операцию», — уточнили в заявлении.
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент израильская армия завершает мобилизацию сотен тысяч резервистов и готовится к реализации целого ряда наступательных оперативных планов, которые включают комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли.
Ранее Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа.