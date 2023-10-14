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19:23, 14 октября 2023Мир

Подразделения ЦАХАЛ приготовились к проведению наземной операции в Газе

В ЦАХАЛ уведомили о готовности к следующим этапам военных действий

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране, военнослужащие готовы к проведению следующих этапов военных действий с упором на наземную операцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщает ТАСС.

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий [против ХАМАС в секторе Газа] с упором на масштабную наземную операцию», — уточнили в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент израильская армия завершает мобилизацию сотен тысяч резервистов и готовится к реализации целого ряда наступательных оперативных планов, которые включают комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли.

Ранее Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа.

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