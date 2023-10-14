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18:16, 14 октября 2023Мир

Нетаньяху заявил солдатам ЦАХАЛ о приближении «следующего этапа»

Премьер Израиля Нетаньяху объявил солдатам ЦАХАЛ о приближении следующего этапа

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил пехотинцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о приближении «следующего этапа». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху сделал заявление во время посещения позиций израильских солдат за пределами сектора Газа. «Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап все ближе», — говорит глава правительства Израиля на видео, которое распространил его офис.

Как отмечает издание, в ролике не уточняется, что именно он имел в виду, однако военнослужащие ЦАХАЛ кивнули в ответ.

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14 октября Биньямин Нетаньяху посетил кибуцы Беэри и Кфар-Аза у границы с сектором Газа, которые особенно сильно пострадали во время атаки ХАМАС. Премьер-министр прошел по руинам домов и встретился с военными, которые сейчас находятся там.

Ранее представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус назвал условие, при котором вооруженные силы еврейского государства будут готовы к проведению военной операции в секторе Газа. По мнению израильского военного, сейчас недопустимо начало серьезных боевых действий из-за большого числа мирных жителей, которые остаются в палестинском регионе.

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    Никита Савин
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