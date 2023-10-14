Около 60 россиян попали в список особо опасных лиц во Франции

МВД Франции: в списке S находятся около 60 россиян, 20 могут быть депортированы

Около 60 россиян попали в список S, куда во Франции включают особо опасных лиц. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, добавив, что 20 человек могут быть депортированы в Россию, передает ТАСС.

«Около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S, среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни. Из них около 40 человек либо в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер», — уточнил глава французского МВД.

Власти страны придерживаются стратегии, которая предусматривает систематическую высылку особо опасных граждан, представляющих внутреннюю угрозу. В 2020 году Дарманен приезжал в Россию, чтобы возобновить сотрудничество в этом направлении. По словам министра, ЕСПЧ осуждает возобновление высылки россиян.

«Я признаю, иногда лучше подвергнуться осуждению со стороны ЕСПЧ, но защитить французов», — сказал Дарманен.

В настоящее время отношения и контакты между спецслужбами России и Франции крайне ограничены, заявил глава французского МВД, но теперь распоряжение возобновить переговоры дал президент Франции Эммануэль Макрон. Около 20 человек могут быть депортированы на родину с согласия российских властей.

Ранее сообщалось, что во Франции стали опасаться возвращения на родину воевавших на Украине наемников. «Эти люди (...) беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают свое участие в этом конфликте "борьбой за европейскую цивилизацию"», — говорится в обращении к главе МВД страны.