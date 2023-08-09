Во Франции стали опасаться возвращения воевавших на Украине наемников

Во Франции обеспокоились из-за возвращения воевавших на Украине наемников

Внутренней безопасности Франции угрожает возвращение из Украины ультраправых наемников-радикалов, которые получили военный опыт в ходе боевых действий, заявил депутат парламента Франции Фредерик Матье. В своем обращении к главе МВД страны Жеральду Дармадену, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий спрашивает о том, какие меры правительство предпринимает для минимизации рисков в связи с возвращением таких граждан на родину.

«Господин Фредерик Матье предупреждает министра внутренних дел и заморских территорий [Франции Жеральда Дармадена] о риске, связанном с присутствием французских боевиков в составе украинского интернационального легиона, созданного президентом Украины Владимиром Зеленским. Действительно, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых явно идентифицируют себя как часть ультраправого движения», — говорится в обращении Матье.

Парламентарий уточнил, что среди воюющих на Украине французских радикалов есть как гражданские лица, так и бывшие военные.

Эти люди (...) беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают свое участие в этом конфликте «борьбой за европейскую цивилизацию», мотивируя это превосходством белых и борьбой с «азиатскими ордами» Фредерик Матье депутат парламента Франции

Депутат также ссылается на одну из статей французской газеты Le Monde, в которой приводятся слова главы Генеральной дирекции внутренней безопасности (ГДВБ) Франции Николя Лернера, где он подтверждает изданию, что в последние годы в демократических странах увеличился террористический риск, исходящий от ультраправых.

В связи с этим автор обращения задает Дармадену вопрос о его оценке сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых для снижения рисков возможных преступлений.

Он (Матье — прим. «Ленты.ру») также хотел бы знать, полностью ли он (Дармаден — прим. «Ленты.ру») оценивает риск, связанный с возвращением [с Украины во Францию] людей, которые (…) прославляют таких личностей, как норвежский массовый убийца Андерс Брейвик, и возвращаются с определенным опытом обращения с оружием, и были ли приняты необходимые меры для предотвращения возможных правонарушений Фредерик Матье депутат парламента Франции

В мае с похожим парламентским запросом к главе МВД Франции обращалась коллега Матье, депутат французского парламента Надеж Абоманголи. В своем письме Дармадену она писала, что французские граждане, которые принимают участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» Франции.