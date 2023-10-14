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14:12, 14 октября 2023Россия

Пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей из-за чужих покупок на Wildberries

Неизвестные списали 887 тысяч рублей с карты пенсионерки из Подмосковья

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пенсионерка из Подмосковья лишилась около 900 тысяч рублей из-за покупок в интернет-магазине, которых она не совершала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

73-летняя женщина-инвалид владела банковской картой, которую завел не ее имя зять, живущий в Москве. На счет ежемесячно приходили проценты со вклада в размере 230 тысяч рублей. При этом карта находится у мужчины, а теща, у которой серьезные проблемы с ногами, проживает в Подмосковье под присмотром сиделки.

В какой-то момент москвич обнаружил, что с карты тещи списались 887 тысяч рублей, причем транзакция была единовременной. Одна часть денег ушла на оплату чужих товаров из интернет-магазина Wildberries, а другая была переведена неизвестными на «подозрительный банковский счет».

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Мужчина сразу же обратился в полицию. Главной подозреваемой в краже является сиделка пожилой женщины. В данный момент ее допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мошенники украли у 80-летней народной артистки России, профессора кафедры сольного пения 4,8 миллиона рублей. 28 сентября женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центра общественных связей ФСБ.

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    Никита Савин
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