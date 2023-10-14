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11:50, 14 октября 2023Силовые структуры

Победителя шоу «Танцы» задержали с наркотиками в Москве

Baza: победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали с марихуаной

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Победителя третьего сезона шоу телеканала ТНТ «Танцы» Дмитрия Щебета задержали с наркотиками на Звенигородском шоссе в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes, на пассажирском сидении которого находился артист, около трех часов ночи. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы, после чего он занервничал. Вопрос, имеются ли у него при себе наркотики, заставил Щебета смутиться еще больше.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила у артиста пакетик с марихуаной весом десять с половиной грамма. Щебета доставили в отделение полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

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Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у нее дома в поселке Марушкинское. По данным издания, 29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин.

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    Никита Савин
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