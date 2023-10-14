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16:38, 14 октября 2023Путешествия

Российская альпинистка сорвалась в расщелину в Гималаях и пропала

Российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в расщелину в Непале

Фото: Peter Thomas / Unsplash

38-летняя российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в расщелину и пропала во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Гималаях. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. «Она упала в ледниковую трещину на высоте 6680 метров», — заявил источник издания.

Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. Сейчас руководство компании Himalayan Guides занимается организацией спасательной операции.

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Оленева, Абилдаев и Кашапов совершали восхождение на гору Дхаулагири, высота которой составляет 8167 метров. Они шли к вершине без дополнительных кислородных аппаратов. Другая группа российских скалолазов в данный момент штурмует гору Чо-Ойю высотой 8201 метр. По информации The Himalayan Times, двойное восхождение было приурочено к столетию российского спортивного альпинизма.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под камнепад на высоте 3100 метров на горе Казбек. Уточняется, что 11 россиян из разных городов не зарегистрировали свой поход в МЧС.

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    Никита Савин
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