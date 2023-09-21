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16:40, 21 сентября 2023Путешествия

Группа россиян попала под камнепад в Северной Осетии

МЧС Северной Осетии: 11 туристов попали под камнепад на горе Казбек

Фото: Дмитрий Боровистов / ТАСС

Группа альпинистов попала под камнепад на высоте 3100 метров на горе Казбек. Одна женщина получила серьезные травмы, сообщает управление МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале.

Уточняется, что 11 россиян из разных городов совершали восхождение на Казбек и не зарегистрировали поход в МЧС. О происшествии спасателям сообщило третье лицо, у которого есть связь с туристами.

«По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — рассказали в ведомстве. Специалисты изменили маршрут и выдвинулись на помощь альпинистам. Также на место происшествия отправилась вторая группа спасателей из пяти человек.

Ранее альпинист упал с 600-метровой высоты на горе Таранаки в Новой Зеландии. Он чудом выжил, отделавшись лишь легкими травмами.

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    Мария Борисова
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