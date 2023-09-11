Альпинист упал с 600-метровой высоты и отделался легкими травмами

Daily Mail: альпинист упал с высоты 600 метров на горе в Новой Зеландии и выжил

Альпинист упал с 600-метровой высоты и чудом выжил, отделавшись лишь легкими травмами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина вместе с группой поднимался на вершину горы Таранаки в Новой Зеландии. Внезапно он потерял равновесие и упал, а заметившие это члены группы спустились для его поисков. Вскоре альпиниста обнаружили живым и невредимым.

Пострадавшего спустили к подножию горы, чтобы обратиться за помощью. В правоохранительных органах заявили, что мужчине повезло так легко отделаться. Благодаря теплой погоде лед в горах подтаял, а снег смягчил падение, из-за чего ему удалось выжить.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого количества крови.