Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 14 октября 2023Россия

Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

МО: ВСУ безуспешно попытались провести две атаки на краснолиманском направлении

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Штурмовые группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались провести две атаки на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, атаки ВСУ отразили группировки войск «Центр». Боевое столкновение произошло вблизи населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесении поражения живой силе бригад ВСУ на участках в Луганской народной республике (ЛНР).

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке министерства.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснил стягивание войск ВСУ на краснолиманское направление. По его словам, это связано с ударами Вооруженных сил РФ по ВСУ под Авдеевкой Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост полностью восстановили

    В Минобороны сообщили о ликвидации украинской ДРГ под Харьковом

    Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

    Палестина заявила об отказе Израиля пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

    Российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки

    Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем

    Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

    В секторе Газа обнаружили тела без вести пропавших израильтян

    Костомаров опубликовал видео о вождении машины после установки протезов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости