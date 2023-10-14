Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

МО: ВСУ безуспешно попытались провести две атаки на краснолиманском направлении

Штурмовые группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались провести две атаки на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, атаки ВСУ отразили группировки войск «Центр». Боевое столкновение произошло вблизи населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесении поражения живой силе бригад ВСУ на участках в Луганской народной республике (ЛНР).

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке министерства.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснил стягивание войск ВСУ на краснолиманское направление. По его словам, это связано с ударами Вооруженных сил РФ по ВСУ под Авдеевкой Донецкой народной республики.