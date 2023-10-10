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14:45, 10 октября 2023Бывший СССР

Полковник объяснил стягивание войск ВСУ на краснолиманское направление

Полковник Матвийчук: ВСУ пытаются не дать обойти опорный пункт «Авдеевка»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Стягивание дополнительных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманское направление связано с ударами Вооруженных сил (ВС) РФ по ВСУ под Авдеевкой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Сегодня рано утром стало известно, что наши войска начали входить в Авдеевку, нанесли мощные удары. Я полагаю, что противник пытается оставшимися резервами как-то стабилизировать ситуацию и не дать обойти опорный пункт "Авдеевка"», — объяснил специалист.

При этом он усомнился в том, что подобная стратегия украинской армии может быть эффективной.

«В последнее время силы, которые ВСУ бросают на фронт, настолько мизерные, что они не составят никакого препятствия для наших войск», — добавил Матвийчук.

Ранее 10 октября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление. Он уточнил, что дополнительные подразделения ВСУ прибывают в район Серебрянского лесничества и Белогоровки.

В этот же день стало известно, что российские войска нанесли удар по ВСУ под Авдеевкой.

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    Кирилл Садовский
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