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05:38, 14 октября 2023Бывший СССР

Российские военные отбили девять атак ВСУ

РИА: группировка войск «Центр» отбила 9 атак и уничтожила до 540 бойцов ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» сорвали и отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости.

Савчук рассказал, что боевые действия разворачивались в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Огнем артиллерии и ударами авиации были сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. «Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля», — уточнил собеседник агентства.

Также, по словам Савчука, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе Кременной. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.

Ранее сообщалось, что украинские пленные пожаловались на нехватку военных для контрнаступления. Как рассказал сдавшийся в плен боец ВСУ Александр Геращенко, украинские войска несут большие потери на артемовском участке, однако новые бойцы не прибывают.

Оружие России: на страже Родины
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    Екатерина Подвигина
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