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08:54, 14 октября 2023Из жизни

Получивший «Оскар» в мире фотографии россиянин рассказал о своем снимке

Россиянин Коростелев победил в конкурсе Wildlife Photographer of the Year

Фото: страница Михаила Коростелева во ВКонтакте

Россиянин Михаил Коростелев стал победителем самого престижного в мире конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year. О своем снимке он рассказал РИА Новости.

Его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации «Под водой». Он подчеркнул, что сделанный кадр не является случайностью. «Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду», — поделился Коростелев.

При этом, уточнил он, победный снимок он сделал в день, когда не планировал заходить в воду. По словам фотографа, он сразу понял, что получившаяся фотография «выстрелит». «Победить в этом соревновании — как получить "Оскар"», — отметил Коростелев.

В 2020 году российский фотограф Сергей Горшков стал первым фотографом из России, победившим в конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. На фотографии, снятой на камеру Nikon Z7 с помощью системы фотоловушек с датчиками движения, изображена амурская тигрица, обнимающая ствол дерева.

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    Марина Совина
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