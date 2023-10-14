Получивший «Оскар» в мире фотографии россиянин рассказал о своем снимке

Россиянин Коростелев победил в конкурсе Wildlife Photographer of the Year

Россиянин Михаил Коростелев стал победителем самого престижного в мире конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year. О своем снимке он рассказал РИА Новости.

Его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации «Под водой». Он подчеркнул, что сделанный кадр не является случайностью. «Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду», — поделился Коростелев.

При этом, уточнил он, победный снимок он сделал в день, когда не планировал заходить в воду. По словам фотографа, он сразу понял, что получившаяся фотография «выстрелит». «Победить в этом соревновании — как получить "Оскар"», — отметил Коростелев.

В 2020 году российский фотограф Сергей Горшков стал первым фотографом из России, победившим в конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. На фотографии, снятой на камеру Nikon Z7 с помощью системы фотоловушек с датчиками движения, изображена амурская тигрица, обнимающая ствол дерева.