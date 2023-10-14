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09:46, 14 октября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль Абу Мерада
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль. Об этом вооруженные силы заявили в Telegram.

Уточняется, что удар по оперативному штабу противника был нанесен истребителями.

Кроме того, в израильской армии доложили об уничтожении десятков целей в секторе Газа, а также бойцов элитного подразделения ХАМАС «Нохба». В ЦАХАЛ подчеркнули, что они принимали активное участие в атаке на Израиль 7 октября.

Ранее в Иерусалиме доложили о ликвидации группы людей, которые пытались проникнуть на территорию страны из Ливана. Представители структуры уточнили, что ливанский «отряд террористов» был атакован дистанционно пилотируемым самолетом.

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    Варвара Кошечкина
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