В Израиле заявили о ликвидации проникшего из Ливана «отряда террористов»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала группу людей, которые пытались проникнуть на территорию страны из Ливана. Об этом заявили в Telegram-канале вооруженных сил.
Представители структуры уточнили, что ливанский «отряд террористов» был атакован дистанционно пилотируемым самолетом. В результате несколько человек были нейтрализованы.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного воздушного объекта. Отмечалось, что израильская армия перехватила объект и открыла огонь по беспилотнику.
14 октября Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Распространенный делегацией проект резолюции осуждает как насилие в отношении мирных граждан, так и акты терроризма.