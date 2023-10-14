В Израиле заявили о ликвидации проникшего из Ливана «отряда террористов»

Армия Израиля заявила о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала группу людей, которые пытались проникнуть на территорию страны из Ливана. Об этом заявили в Telegram-канале вооруженных сил.

Представители структуры уточнили, что ливанский «отряд террористов» был атакован дистанционно пилотируемым самолетом. В результате несколько человек были нейтрализованы.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного воздушного объекта. Отмечалось, что израильская армия перехватила объект и открыла огонь по беспилотнику.

14 октября Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Распространенный делегацией проект резолюции осуждает как насилие в отношении мирных граждан, так и акты терроризма.