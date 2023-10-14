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03:34, 14 октября 2023Мир

Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанесла удары по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного воздушного объекта. Об этом армия сообщила в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по террористической цели "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ», — говорится в сообщении. Также отмечается, что израильская армия перехватила воздушный объект и огонь по беспилотнику.

Ранее замглава «Хезболлы» Наим Касем заявил, что призывы оставаться в стороне от конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не остановят группировку, организация полностью готова внести свой вклад в боевые действия.

14 октября Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Распространенный делегацией проект резолюции осуждает как насилие в отношении мирных граждан, так и акты терроризма. Кроме того, в нем указано о необходимости освободить заложников, эвакуировать гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

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    Екатерина Подвигина
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