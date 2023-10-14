Россия призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в тексте распространенного делегацией проекта резолюции, сообщает ТАСС.

Тот же документ осуждает как насилие в отношении мирных граждан, так и акты терроризма. Кроме того, в нем указано о необходимости освободить заложников, эвакуировать гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами», — говорится в проекте.