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12:51, 14 октября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецназа ХАМАС Али Кади
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации командира роты спецназа ХАМАС «Нукба» Али Кади, руководившего операцией в израильских общинах вблизи сектора Газа. Об этом военное ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В заявлении сказано, что, по уточненным разведданным, Кади был уничтожен в результате удара Военно-воздушных сил Израиля. Также уточняется, что высокопоставленный офицер возглавлял атаку ХАМАС на израильские поселения вблизи границы сектора Газа.

Сообщается, что Али Кади задерживался в 2005 году за похищения и расправы над мирными жителями Израиля, однако был освобожден в рамках обмена пленными.

Ранее в ЦАХАЛ объявили о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль. Удар по оперативному штабу противника был нанесен истребителями.

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    Никита Савин
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