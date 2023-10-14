ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецназа ХАМАС Али Кади

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации командира роты спецназа ХАМАС «Нукба» Али Кади, руководившего операцией в израильских общинах вблизи сектора Газа. Об этом военное ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В заявлении сказано, что, по уточненным разведданным, Кади был уничтожен в результате удара Военно-воздушных сил Израиля. Также уточняется, что высокопоставленный офицер возглавлял атаку ХАМАС на израильские поселения вблизи границы сектора Газа.

Сообщается, что Али Кади задерживался в 2005 году за похищения и расправы над мирными жителями Израиля, однако был освобожден в рамках обмена пленными.

Ранее в ЦАХАЛ объявили о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль. Удар по оперативному штабу противника был нанесен истребителями.