Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

Ветеринар Воропаева: собакам нельзя давать виноград, кофе и зубную пасту

Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. Рекомендации специалист дала в беседе с РИА Новости.

Воропаева сказала, что домашним питомцам нельзя давать виноград и изюм, так как они могут привести к развитию почечной недостаточности. Колбаса и шашлык могут вызвать у собак диарею и рвоту. Также собакам противопоказаны анчоусы, скумбрия и другая рыба, содержащая гистидин. Эти продукты вызывают у животных расстройство желудка и аллергию.

Ветеринар не рекомендует кормить питомцев выпечкой из дрожжевого теста, потому что она повышает уровень газообразования в желудке. Специалистка также указала, что собакам ни в коем случае нельзя давать жевательную резинку, зубную пасту, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы.

Воропаева напомнила, что если собака питается специальным кормом, то со стола ее лучше совсем не подкармливать. «Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра», — рассказала она.

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