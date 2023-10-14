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02:34, 14 октября 2023Мир

В США рассказали о попавших в «мясорубку» украинцах

Modern Diplomacy: украинцы попали в мясорубку из-за жажды власти западных стран

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных лидеров, считает обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

По его словам, западные политики стремятся «удовлетворить свой потерявший границы ум и жажду власти», при этом причиняя вред своими действиями. «Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», — заявил журналист.

Он также полагает, что Западу не удастся добиться успеха в украинском конфликте. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны противника.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев всеми силами пытаются избежать мобилизации в армию. Она добавила, что сейчас власти страны занимаются подготовкой изменений в нормативно-правовые акты, которые должны помочь в урегулировании этой ситуации.

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