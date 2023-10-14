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14:27, 14 октября 2023Силовые структуры

Южная Корея выдала разыскиваемую Интерполом россиянку

МВД России: Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом тувинку

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

Южная Корея депортировала россиянку Орлану Тувет, которая находилась в международном розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали Тувет в международном аэропорту Красноярска. Россиянку обвиняют в мошенничестве, совершенно в крупном размере. По версии следствия, в 2017 года она похитила полмиллиона рублей, пока работала бухгалтером-кассиром бюджетной организации. После совершения преступления она уехала за границу.

«Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию», — заявил Волк.

Ранее Индонезия решила депортировать в Россию обвиняемого в мошенничестве брокера Павла Миронова для привлечения к уголовной ответственности. Россиянину вменяется афера на 120 миллионов рублей.

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