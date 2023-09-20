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19:40, 20 сентября 2023Силовые структуры

Индонезия депортирует в Россию брокера-афериста за обман на 120 миллионов рублей

Индонезия выдаст РФ члена ОПГ Миронова за брокерскую аферу на 120 млн рублей

Фото: Veri Sanovri / Globallookpress.com

Индонезия решила депортировать в Россию обвиняемого в мошенничестве брокера Павла Миронова для привлечения к уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Россиянину вменяется афера на 120 миллионов рублей.

По версии следствия, Миронов был членом организованной преступной группировки (ОПГ), которая под видом брокерской деятельности обманула и похитила средства у граждан в период с февраля 2017-го по октябрь 2021 года. Миронов скрылся от следственных органов за пределами России. Суд выдал санкцию на его арест. В январе 2023 года его объявили в международный розыск.

11 августа сообщалось, что Вьетнам экстрадировал гражданина России Даниила Колодницкого, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года молодой человек был участником анонимного сообщества, члены которого занимались распространением наркотиков в Москве. Для сделки использовался интернет-магазин на платформе Hydra, после чего товар передавали через тайники-закладки.

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    Любовь Ширижик
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