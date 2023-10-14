Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 14 октября 2023Мир

Захарова опровергла поставки российского оружия ХАМАС

Захарова: заявления о поставках Россией оружия для ХАМАС являются инсинуациями

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Заявления о поставках российского оружия палестинскому исламистскому движения ХАМАС, а также налаживании производства стрелкового оружия и боеприпасов в секторе Газа при содействии Москвы являются спекуляцией западных стран. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — сказала дипломат, назвав «фантастическими инсинуациями» сообщения о налаживании при содействии России производства легкого и стрелкового оружия.

По словам Захаровой, сообщения о налаживании при содействии России производства легкого и стрелкового оружия в секторе Газа являются «фантастическими инсинуациями», поскольку «Российская Федерация создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества».

Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко заявила о возможном выходе России из ПАЧЭС

    Российского дипломата нашли мертвым в отеле Турции

    Названа причина перемещения авиации США на Ближний Восток

    В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

    Захарова опровергла поставки российского оружия ХАМАС

    Кадыров вспомнил о словах Путина на похоронах отца

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Синоптик пообещала москвичам теплую неделю

    Женщина устроила свадьбу сама с собой за миллион рублей

    Медведчук заявил об отсутствии будущего у Украины при Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости