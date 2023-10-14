Захарова опровергла поставки российского оружия ХАМАС

Захарова: заявления о поставках Россией оружия для ХАМАС являются инсинуациями

Заявления о поставках российского оружия палестинскому исламистскому движения ХАМАС, а также налаживании производства стрелкового оружия и боеприпасов в секторе Газа при содействии Москвы являются спекуляцией западных стран. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — сказала дипломат, назвав «фантастическими инсинуациями» сообщения о налаживании при содействии России производства легкого и стрелкового оружия.

По словам Захаровой, сообщения о налаживании при содействии России производства легкого и стрелкового оружия в секторе Газа являются «фантастическими инсинуациями», поскольку «Российская Федерация создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества».

Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.