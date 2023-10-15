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22:01, 15 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности выйти к Азовскому морю до конца года

Депутат Рады Костенко: Украина не сможет выйти к Азовскому морю до конца года

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Секретарь Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Украина не сможет реализовать все военные цели и выйти к Азовскому морю до конца года.

По словам депутата, у Киева не хватает ресурсов для достижения целей, поставленных перед контрнаступлением, и речь идет не только об артиллерии и танках.

Костенко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны иметь как минимум равные с Россией силы по всем видам вооружений для успешных наступательных действий. Он указал, что доставленной техникой не получилось укомплектовать даже те бригады, которые предназначались для контрнаступления.

«С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», — заключил депутат.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинское контрнаступление выбилось из графика. Он добавил, что есть комплекс причин, из-за которых страна не смогла завершить конфликт, однако не раскрыл их в силу государственной тайны.

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    Марина Совина
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