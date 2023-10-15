Байден высказался о поддержке Украины и Израиля фразой «кто, если не мы»

Байден уверен, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль. Таким образом он высказался в интервью телеканалу CBS.

Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

«Ради бога, мы, США — самая мощная страна не в мире, а в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом. (...) Если не мы, то кто?» — приводит телеканал его фразу.

Байден также назвал США незаменимым государством.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил аналогичное мнение. Он подтвердил, что Вашингтон сможет оказывать военную помощь Киеву и Иерусалиму одновременно. «США — самая мощная страна в мире. Мы способны (...) выполнять свои обязательства и осуществлять поставки на многие театры [боевых действий] одновременно», — пояснил он.