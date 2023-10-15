Раритетный Ferrari 1961 года выпуска попал в ДТП в центре Москвы

Mash: раритетный Ferrari 250 GTO 1961 года выпуска попал в ДТП в центре Москвы

Раритетный автомобиль Ferrari 250 GTO 1961 года выпуска попал в ДТП в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Mash в Telegram.

Авария произошла на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. Отмечается, что Ferrari выезжал на поворот, когда в него врезалась другая машина.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в жилом квартале «Отрада» в Москве пьяный водитель за рулем гоночного Mitsubishi протаранил десять автомобилей, которые находились на стоянке. Уточнялось, что сначала мужчина врезался в машины, а затем влетел в столб. Охранники жилого комплекса вызвали полицию.