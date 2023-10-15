В Германии пообещали выслать сторонников ХАМАС из страны

Глава МВД Германии Нэнси Фезер пообещала выслать сторонников ХАМАС из страны

Германия будет использовать все законные возможности для высылки сторонников «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из страны. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Bild.

«Мы будем использовать все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАС из страны», — пообещала Фезер. По ее словам, в Германии не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств.

Глава МВД Германии добавила, что власти усиливают охрану еврейских и израильских объектов в стране. «Защита евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений является наивысшим приоритетом», — подчеркнула она.

7 и 8 октября в Берлине прошел масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля. По мнению бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, проведение демонстрации свидетельствует о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.