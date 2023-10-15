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13:38, 15 октября 2023Мир

В Германии пообещали выслать сторонников ХАМАС из страны

Глава МВД Германии Нэнси Фезер пообещала выслать сторонников ХАМАС из страны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия будет использовать все законные возможности для высылки сторонников «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из страны. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Bild.

«Мы будем использовать все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАС из страны», — пообещала Фезер. По ее словам, в Германии не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств.

Глава МВД Германии добавила, что власти усиливают охрану еврейских и израильских объектов в стране. «Защита евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений является наивысшим приоритетом», — подчеркнула она.

7 и 8 октября в Берлине прошел масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля. По мнению бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, проведение демонстрации свидетельствует о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.

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    Олег Давыдов
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